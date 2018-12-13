Fetö Sanığı Eski Kaymakam Korkmaz'ın Davası

13 Aralık 2018 Perşembe 13:29



13 Aralık 2018 Perşembe 13:29

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski kaymakam Erol Korkmaz'ın yargılanmasına devam edildi.2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Mardin'in Ömerli ilçesinin eski kaymakamı Erol Korkmaz, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.Duruşmada, FETÖ'nün mülkiye yapılanmasının "Mardin ve Şırnak sorumlusu" olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan A.Y, SEGBİS aracılığıyla tanık olarak dinlendi.A.Y, Mardin'de örgüt mensubu vali yardımcısı ve kaymakamlarla ilgilendiğini belirterek, "Biz Diyarbakır'a bağlıyız. Bizim bölgeye yeni atanan kaymakam ve vali yardımcısının bilgileri Diyarbakır'dan bize gönderilirdi. Örgüt mensubu olanlarla, geldiği yerdeki 'abisinin' selamını ileterek tanışırdık. Zaten o da ismi söylediğimiz de anlardı. Görüşmeler 2 ya da 3'er kişilik gruplar halinde olurdu. Gruplar Diyarbakır'da oluşturulurdu ve bazen birbirlerini tanımamaları istenirdi. O kişilerle ise tek kişilik gruplar oluşturulurdu." diye konuştu.İletişim kurmak için gruptakilerden birine ByLock yüklü tablet verildiğini anlatan A.Y, şunları söyledi:"Tabletleri grupta bulunan birer kişiye vermek yeterliydi. Ama hassas bölgedeki kişilere de ayrıca tablet verilirdi. Erol Korkmaz'ın grubunda da 3 kişi vardı. Bu grubunun tableti Tolga Kamil Ersöz'deydi (tutuklu eski Mardin vali yardımcısı). Erol Korkmaz'la iletişim kurmakta zorlandığımız için onun da ByLock indirmesini istedim. Normalde toplantılar 15 günde bir yapılırdı ancak bölgenin terör şartlarından dolayı ayda bir ya da 45 günde bir yapardık. Toplantılarda 'herkül' sitesindeki FETÖ elebaşının son vaazı izlenirdi. Sonra dini sohbet yapardık, güncel meseleler ve idare ettikleri yerin güvenliği hakkında konuşurduk."Mahkeme başkanının "Sanık himmet verir miydi?" sorusu üzerine tanık A.Y, örgüt mensuplarından maaşlarının yüzde 10'u kadar himmet alındığını aktararak, "Erol korkmaz da zaman zaman verirdi. Örgüte kurban bağışı da yapardı. Zaman gazetesi ve Sızıntı aboneliği de vardı ancak abonelikler kendi ismine yapılmazdı, biz sadece yıllık ücretini alırdık." şeklinde yanıt verdi.Sanık Erol Korkmaz da sanığın ifadesinin çelişkilerle dolu olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını iddia etti.Hakkında somut delil bulunmadığını savunan Korkmaz, tahliye talebinde bulundu.Mahkeme heyeti, sanığın bir sonraki duruşmaya getirilmesine ve tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.