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FETÖ sanığı eski öğretmen çifte 6 yıl 3'er ay hapis cezası

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada sanık eski öğretmen çifte 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

21.02.2020 12:34 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:34FETÖ sanığı eski öğretmen çifte 6 yıl 3'er ay hapis cezası
'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada sanık eski öğretmen çifte 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.
9'uncu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Ayşe ile eşi Süleyman Akpek ve avukatları katıldı.
Sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, herhangi bir terör örgütüne üye olmadıklarını iddia etti.
Duruşma savcısı, sanık Süleyman Akpek'in örgütün sohbet grubuna katıldığı, sosyal medya hesaplarında örgütü övücü paylaşımları olduğunu, telefonunda örgütsel materyaller ele geçirildiğini, Ayşe Akpek'in de örgüt toplantılarına katıldığı, örgüt adına "himmet" adı altında para topladığını belirterek, cezalandırılmalarını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanıklara "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasaklarının devamını kararlaştırdı.

Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

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