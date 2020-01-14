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FETÖ sanığı eski öğretmene 2 yıl 1 ay hapis cezası

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan eski öğretmen, 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

14.01.2020 14:12 | Son Güncelleme: 14.01.2020 14:12FETÖ sanığı eski öğretmene 2 yıl 1 ay hapis cezası
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan eski öğretmen, 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.
2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuksuz sanık Meryem H. ve avukatı hazır bulundu.
Örgütün kapatılan okullarında öğretmen olarak görev yaptığı ve örgüt elebaşının talimatıyla Bank Asya'ya para yatırdığı iddiasıyla yargılanan sanık, suçlamaları kabul etmedi.
Örgüt üyesi olmadığını ve bankaya talimatla para yatırmadığını öne süren sanık, beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, sanık Meryem H'ye, "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

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Kaynak: AA

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