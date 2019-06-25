25.06.2019 14:37
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FETÖ sanığı eski öğretmene 7 yıl 1 ay hapis cezası

FETÖ sanığı eski öğretmene 7 yıl 1 ay hapis cezası

Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada eski öğretmen 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Şanlıurfa 'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada eski öğretmen 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.
6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Tuncay Güneş ile avukatı katıldı.
Sanık Güneş, savunmasında herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını ve ByLock kullanmadığını iddia etti.
Duruşma savcısı, sanığın ByLock'u 15 bin kez kullandığını belirterek cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Güneş'e, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 1 ay hapis cezası vererek tutukluluğunun devamına hükmetti.
Kaynak: AA
Şanlıurfa , Güncel

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