Fetö Sanığı Eski Öğretmene Hapis Cezası

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanık D.M. ve avukatı katıldı.
Sanık D.M, savunmasında, suçlamaları kabul etmediğini belirterek beraatini talep etti.
Cumhuriyet savcısı ise sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde mütalaasını sundu.
Mahkeme heyeti de sanık D.M'yi "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.
Adana
03 Aralık 2018 Pazartesi 13:57