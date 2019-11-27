Haberler » Güncel » FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası - Haber

FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada, eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

27.11.2019 13:18 | Son Güncelleme: 27.11.2019 13:18FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası
'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada, eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Ali Kaya ile avukatı katıldı.
Sanık Kaya, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, ByLock kullanmadığını ve herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürdü.
Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını, örgütün "emniyet yapılanması"nda yer aldığını ve "örgüte teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı en üst seviyede olanların" nitelendirildiği "A5" kategorisinde bulunduğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdiği sanık Kaya'nın yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:11 Bakan Soylu: Tüm imkanlarımızı, 500 teröristi sıfırlamak için kullanacağız
15:10 Suriye'de savaşın mağdur ettiği öğrencilere moral
15:10 Yalıhüyük'te "Hayat Boyu Öğrenme Toplantısı" yapıldı
15:06 Mezitli Belediyesi'nde heykel ve renk sergisi
15:05 Hijyenik gıda işletmeleri artık cebinizde
14:50 Son seçim anketinde sadece iki parti baraj üstüne çıktı
14:44 Öcalan'ın mektubunu okuyan Ali Kemal Özcan, üniversitedeki görevinden alındı
14:36 Dünyanın en büyük seracılık fuarı Antalya'da başladı
14:30 Karada ve suda düşmanın korkulu rüyası Amfibi piyadelerin eğitimleri gerçeği aratmıyor
14:00 İrlanda'nın Belfast Belediye Başkanı sokakta idrarını yaparken yakalandı, savunması "pes" dedirtti
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
12:24 Mevsimlik işçiydi, İngiltere'de patron oldu! Şimdi rüya gibi bir hayatı var
11:25 Karın ağrısı şikayetiyle doktora giden genç kadının karnından 4 kiloluk kitle çıkarıldı
11:11 Brandasız hafriyat kamyonundan yola saçılan çamur trafiği durdurdu
21:10 Arnavutluk'taki depremde bilanço ağırlaşıyor! 20 ölü, 150'den fazla yaralı var
27.11.2019 15:12:43