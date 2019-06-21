21.06.2019 20:59
Haberler » Güncel » Haber

FETÖ sanığı eski polise hapis cezası

FETÖ sanığı eski polise hapis cezası

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kastamonu 'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan eski polis memuru Gökhan Oflaz katıldı.
Oflaz, duruşmada yaptığı savunmada, FETÖ evinde kalmadığını iddia ederek hakkında verilen beyanları kabul etmediğini söyledi. Örgütle bağı bulunmadığını öne süren Oflaz, beraatini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanığı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.
Kaynak: AA
Kastamonu , Güncel

Son Dakika Haberleri
21:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş insanlarıyla buluştu
21:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş insanlarıyla buluştu
21:50 Kırıkkale Üniversitesinde "İstiklal Marşı" krizi
21:50 Midibüsün çarptığı otomobil otele girdi
21:50 Ortodoks Yahudiler İsrail'in zorunlu askerlik politikasını protesto etti
21:50 ERDOĞAN İŞADAMLARI İLE BULUŞMA PROGRAMINDA KONUŞTU
21:50 KILIÇDAROĞLU VE İMAMOĞLU'NDAN EYÜPSULTAN'DA ORTAK MİTİNG