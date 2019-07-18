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FETÖ sanığı eski polise hapis cezası

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski polis 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

18.07.2019 17:59 FETÖ sanığı eski polise hapis cezası
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski polis 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Nurettin Sönmez ile avukatı katıldı.
Sanık Sönmez, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, ByLock kullanmadığını ve herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürdü.
Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını, ele geçirilen dijital materyallerinde FETÖ elebaşının videosunun tespit edildiğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Sönmez'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.
Kaynak: AA
Gaziantep, Polis, Güncel

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