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FETÖ sanığı eski polise hapis cezası

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada eski polis, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

01.10.2019 13:24FETÖ sanığı eski polise hapis cezası
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada eski polis, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Abdullah Tavacı ile avukatı katıldı.
Sanık Tavacı, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, ByLock kullanmadığını ve herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının olmadığını savundu.
Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında sanığın ByLock kullandığını, örgütün sohbet toplantılarına katıldığını ve "örgüte mensubiyeti olup, her şeyiyle teslim olan ancak yöneticilik vasfı olmayan" polis memurlarını ifade eden "Say" grubunda yer aldığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Tavacı'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

Gaziantep, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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