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FETÖ sanığı eski polise hapis cezası

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan eski polis sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

27.11.2019 17:56 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:56FETÖ sanığı eski polise hapis cezası
'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan eski polis sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Adana 12'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Levent Göher ve avukatı katıldı.
Söz verilen sanık, FETÖ/PDY ile bağlantısının olmadığını iddia ederek, "ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Bu yöndeki tespitleri kabul etmiyorum. Örgütsel bir konumum yoktur. Beraatıma karar verilmesini talep ederim." diye konuştu.
Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında sanığın ByLock kullanıcısı olduğu tespitinin dikkate alınarak, üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.
Mahkeme heyeti, sanık Levent Göher'i "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak, mevcut halinin devamına karar verdi.

Polis, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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