Fetö Sanığı Eski Savcıya 12 Yıl Hapis Cezası

Adana
'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen eski savcıya 12 yıl hapis cezası verildi.
Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Feridun Süzer bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Süzer, savunmasında, FETÖ/PDY ile bağlantısının olmadığını ve ByLock kullanmadığını iddia ederek tahliyesine ve beraatine karar verilmesini istedi.
Cumhuriyet savcısı ise sanığın ByLock kullanıcısı olması hususu dikkate alınarak üzerine atılı suçtan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, sanık Süzer'i "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Adana
26 Kasım 2018 Pazartesi 12:39