18.06.2019 15:04
Haberler» Güncel» Haber

FETÖ sanığı eski savcıya 7 yıl 6 ay hapis cezası

FETÖ sanığı eski savcıya 7 yıl 6 ay hapis cezası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan eski savcıya "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan eski savcıya "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Umut Koç ve avukatı katıldı.
Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Koç, FETÖ/PDY ile bağlantısının olmadığını iddia ederek tahliyesine ve beraatine karar verilmesini istedi.
Duruşma savcısı ise mütalaasında sanığın, ByLock kullanıcısı olması ve dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak mevcut halinin devamına karar verdi.
Kaynak: AA
Adana, Güncel

Son Dakika Haberleri
16:09 Turistlerin su parkı eğlencesi - ANTALYA
16:09 Kurslarla aile bütçelerine katkı sağladılar
16:09 "Evimizin Sağlık Elçileri" Arnavutköy'de
16:09 Eşi tarafından öldürülen Münevver, toprağa verildi
16:09 Tarla gibi sürülen caretta kumsalında kaybolan yuva sayısı 100'ü geçti
16:09 TRABZON'DA HES BORUSU PATLADI 2 KAYIP, 1 YARALI, MAHSUR KALANLAR VAR
16:09 Bakan Gül: Yargının 'pardon' deme lüksü yoktur