Fetö Sanığı Eski Vali Yardımcısının Yargılandığı Dava

Adana
'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan ve tutuksuz yargılanan eski Mersin
Vali Yardımcısı A.K'nın davasının duruşması görüldü.
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya sanık A.K. ve avukatı katıldı.
Mahkemede hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık A.K. FETÖ terör örgütü üyesi olmadığını ve ByLock kullanmadığını belirterek, beraatini istedi.
Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında eksik hususların giderilmesi yönünde görüş bildirdi.
Mahkeme heyeti de eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.
Adana
04 Aralık 2018 Salı 18:57