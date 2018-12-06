Fetö Sanığı Eski Yargı Mensuplarına Hapis Cezası

06 Aralık 2018 Perşembe 18:23



06 Aralık 2018 Perşembe 18:23

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmada haklarında dava açılan meslekten ihraç edilen 2 savcı ve 1 hakime 6 yıl 10 ay 15 gün ila 7 yıl 11 arasında değişen hapis cezası verildi.İzmir 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde aynı gün yapılan duruşmalara tutuksuz yargılanan eski Bayramiç Cumhuriyet savcısı Yusuf Berk, eski Demirci Cumhuriyet savcısı Sinan Emirler ve eski İzmir hakimi Muharrem Barut ile avukatları katıldı.Duruşma savcısının, "Silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan hapis cezası istemesinin ardından söz alan sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraat talebinde bulundu.Mahkeme heyeti, "Silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan savcılardan Berk'e 7 yıl 11 ay, Emirler'e 7 yıl 6 ay, eski hakim Barut'a ise 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi.