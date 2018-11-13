Fetö Sanığı Eski Yargıtay Üyesine 15 Yıla Kadar Hapis İstemi

13 Kasım 2018 Salı 15:32



13 Kasım 2018 Salı 15:32

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen eski Yargıtay Üyesi İbrahim Kır'ın yargılandığı davada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca esas hakkındaki mütalaa verildi.İlk derece mahkeme sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay Genel Kurul salonunda görülen duruşmada, eski Yargıtay üyesi İbrahim Kır hakim karşısına çıktı. Duruşmaya sanık Kır ile avukatı katıldı.Dosyaya gelen yazı cevapları ve belgelerin okunmasının ardından Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Müslüm Canpolat, sanık hakkında hazırlanan esas hakkındaki mütalaayı açıkladı.Örgütün yapısı, tanık beyanları, sanık savunması ile toplanan bilgi ve belgelere yer verilen mütalaada, tanık beyanları ile diğer delillerden sanık Kır'ın FETÖ içerisinde yer aldığı, örgüt mensuplarının talimatıyla Yargıtay üyeliğine seçildiği belirtildi.Mütalaada, Yargıtay üyesi seçildikten sonra da örgüt faaliyetlerine devam eden Kır'ın, örgütsel stratejilerin belirlendiği toplantılara katıldığı, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu ifade edildi.Kır'ın, ByLock üzerinden diğer örgüt mensuplarının yer aldığı bir grup kurduğu anlatılan mütalaada, dava takibi konusunda faaliyet yürüttüğü, talimatlar doğrultusunda örgütün ilgilendiği dava ve soruşturmalarla ilgili görüş hazırladığı kaydedildi.Sanığın isminin geçtiği ByLock yazışmalarına da yer verilen mütalaada, Kır'ın örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu, sıkı bir disiplinle, örgütün stratejisi, yapılanması, faaliyetleri ve amacına uygun hareket ettiği ve "silahlı terör örgütü üyesi" olma suçunu işlediği sonucuna varıldığı bildirildi.Örgüt hiyerarşisi içinde "mahrem alan" kapsamında yer alan sanığın eğitim düzeyi, sahip olduğu sosyo-kültürel birikimi, yaptığı görev nedeniyle edindiği mesleki bilgi ve tecrübeleriyle örgütteki konumu itibarıyla bu oluşumun bir silahlı terör örgütü olduğunu bilebilecek durumda bulunduğuna işaret edilen mütalaada, sanık hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK), kaçınılmaz bir hataya düşen kişinin cezalandırılamayacağını öngören "hata" başlıklı 30. maddesinin uygulanamayacağı aktarıldı.Mütalaada, sanığın örgüt üyesi olma suçundan TCK'nın 314/2 ve terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.Sanığın Yargıtayda görevlendirilmesi, örgütte temin ettiği güç ve sadakati ölçüsünde yükselip elde ettiği statüsüne eşdeğer olacak şekilde yüksek yargı içerisinde konumlandırılması ve FETÖ'nün mahrem yapısı içerisinde bulunduğu hususları dikkate alınarak suçun işleniş biçimi, kastın yoğunluğu ve oluşan tehlikenin ağırlığına göre temel cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak belirlenmesi istendi.Mütalaaya karşı söz verilen sanık Kır ve avukatı, esas hakkındaki savunma için süre istedi, tahliye talebinde bulundu.Aranın ardından toplanan mahkeme heyeti, tahliye talebini reddettiği sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.Duruşma sanığa esas hakkındaki savunması için gelecek celseye kadar süre verilerek ertelendi.