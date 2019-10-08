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FETÖ sanığı eski yüzbaşıya "ankesör"den hapis

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik ankesör soruşturması kapsamında yargılanan eski Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli yüzbaşı Mustafa Denizer "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

08.10.2019 12:12FETÖ sanığı eski yüzbaşıya
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik ankesör soruşturması kapsamında yargılanan eski Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli yüzbaşı Mustafa Denizer "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanık Denizer, avukatıyla katıldı.
Savunmasında hakkındaki suçlamaların somut delillere dayanmadığını ileri süren Denizer, silahlı terör örgütü üyesi olmadığını belirtti.
Örgüt hiyerarşisinde "mahrem imam" olarak anılan kişilerle ankesörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle iletişime geçtiği yönündeki mütalaayı reddeden Denizer, aleyhindeki tanık beyanlarının da gerçeği yansıtmadığını iddia etti.
Gelinen aşamada suçsuz olduğunun ortaya çıktığını ve 10 aydır tutuklu olduğunu dile getiren Denizer, beraat talebinde bulundu.
Sanık avukatının savunmasının ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti, Denizer'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
Ayrıca heyet, sanığın tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edilmesini kararlaştırdı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Güncel

Kaynak: AA

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