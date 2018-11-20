Fetö Sanığı İş Adamına Hapis Cezası

20 Kasım 2018 Salı 13:15



20 Kasım 2018 Salı 13:15

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, iş adamı Bilal Kara 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Bilal Kara ile avukat katıldı.Sanık Kara, Bank Asyaya para yatırdığı iddialarını kabul etmedi. Kara, "Bize para yollanmış biz de aynı gün ya da ertesi gün çekmişiz." diye konuştu.Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkan Yardımcılığı döneminde de FETÖ elebaşının çağrısından sonra oda adına gönderilen 500 bin liranın yatırılmamasını istediğini öne süren Kara, beraat talebinde bulundu.Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın örgütün Gaziantep yapılanmasına uzun bir süredir maddi ve manevi yardımda bulunduğunu, KHK ile kapatılan Zirve Üniversitesinin mütevelli heyetinde yer aldığını, FETÖ'ye yurt yaptırdığını ve GTO'nun Bank Asyaya para yatırılmasında dolaylı eyleminin bulunduğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti.Mahkeme heyeti, sanık Kara'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamını kararlaştırdı.