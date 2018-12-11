Fetö Sanığı İş Adamlarının Yargılandığı Dava

Adana
'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 25 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılan 9'u tutuklu 48 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan Zekeriya Karaduman, Halil Kadı, Yağmur Akkülah, Tahir Acaroğlu, Ali Koçaklı, Cengiz Gümüş
, Ruhi Hallaçoğlu, Mehmet Ali Solak
ve Egemen Kardaş ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.
Tutuksuz sanık N.Ç, FETÖ üyesi olmadığını savunarak, "Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Hiçbir terör örgütüne üye olmadım. Tanık beyanları asılsızdır. Beraatime karar verilmesini istiyorum." dedi.
Sanık H.T. de FETÖ üyesi olmadığını öne sürerek, suçlamaları reddetti, beraatini istedi.
Mahkeme heyeti diğer sanıkların esasa ilişkin savunmalarının alınması için duruşmayı yarına erteledi.
11 Aralık 2018 Salı 22:07