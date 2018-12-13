Fetö Sanığı İş Adamlarının Yargılandığı Davada Karar

Adana
'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında 9'u tutuklu, biri firari 48 iş adamı sanıktan 33'ü 2 yıl 1 ay ile 14 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan Zekeriya Karaduman, Halil Kadı, Yağmur Akkülah, Tahir Acaroğlu, Ali Koçaklı, Cengiz Gümüş
, Ruhi Hallaçoğlu, Mehmet Ali Solak
ve Egemen Kardaş ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.
Esas hakkındaki mütalaaya ilişkin sanık ve avukat savunmalarının tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. 33 sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 2 yıl 1 ay ile 14 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezası veren heyet, 14 kişinin ise beraatini kararlaştırdı.
Örgütün "Adana il imamı" olduğu iddia edilen firari Naim Selmanlar hakkındaki dosyanın ayrılmasını karara bağlayan heyet, sanıklar Ali Koçaklı ile Yağmur Akkülah'ın yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine hükmetti.
Adana
13 Aralık 2018 Perşembe 16:00