Fetö Sanığı "Mahrem İmama" Hapis Cezası

Kaynak: AA

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada örgütün "mahrem imamları" arasında yer alan sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Murat Öztürk, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada sanığın avukatı da hazır bulundu.Sanık Öztürk, savunmasında "mahrem imam" olduğu yönündeki iddiaları kabul etmedi.Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u yüklemediğini ve kullanmadığını savunan Öztürk, "İddia edildiği gibi örgütsel bir konumum yoktur. Örgüt mensubu polis okulu öğrencileriyle ilgilenmedim. Beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.Cumhuriyet savcısı, dosya kapsamındaki delil durumu dikkate alınarak sanığın cezalandırılması ve hükmen tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaa sundu.Mahkeme heyeti, sanık Öztürk'ü "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.