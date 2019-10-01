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FETÖ sanığı "mahrem imama" hapis cezası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada örgütün "mahrem imamları" arasında yer alan sanığa 12 yıl hapis cezası verildi.

01.10.2019 12:58FETÖ sanığı
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada örgütün "mahrem imamları" arasında yer alan sanığa 12 yıl hapis cezası verildi.
Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Fahrettin Akgün ile avukatı katıldı.
Duruşmada esasa ilişkin değerlendirmesini tekrar eden cumhuriyet savcısı, sanığın örgütün hücre evinde yakalandığını ve "Fatih" kod adını kullanarak emniyet personellerinden sorumlu "mahrem imam" olarak görev üstlendiğini aktardı.
Savcı, sanık Akgün'ün örgütün kriptolu haberleşme programları ByLock ve Eagle kullanıcısı olduğu, FETÖ'ye ait KHK ile kapatılan eğitim kurumlarında SGK kaydının bulunduğu ve örgütün finans kuruluşu Bank Asya'da hesap hareketliliğinin tespit edilmesi dikkate alınarak üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.
Sanık Akgün ise savunmasında "mahrem imam" olduğu yönündeki iddiaları kabul etmedi.
Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u yüklemediğini ve kullanmadığını savunan Akgün, "İddia edildiği gibi örgütsel bir konumum yoktur. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyeti, sanık Fahrettin Akgün'ü "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Adana, Güncel

Kaynak: AA

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