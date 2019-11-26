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FETÖ sanığı SAT'çılar ile "mahrem imamları"nın davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı Komutanlıklarında görevli 38 askerle bu personelden sorumlu sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasının "mahrem imamı" konumundaki 14 sivilin de aralarında bulunduğu 52 sanığın yargılanmasına...

26.11.2019 11:22 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:22FETÖ sanığı SAT'çılar ile
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı Komutanlıklarında görevli 38 askerle bu personelden sorumlu sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasının "mahrem imamı" konumundaki 14 sivilin de aralarında bulunduğu 52 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmaya, 20 tutuklu sanık ile avukatları katıldı.?? Cumhurbaşkanlığı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları da duruşmada hazır bulundu.?
Duruşma, eski Binbaşı Hakan Egemen'in esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmasının alınmasıyla sürüyor.
Mütalaadan??
Mütalaada, sanıklar eski Albay Şeyhmus Direk, eski Binbaşı Hakan Egemen ile mahrem imam olan sanıklar Servet Memiş, Yusuf Baytar, Ahmet Taşçıoğlu, Emrullah Merallı, Önder Yılmaz, Kemal Işıklı, Nihat Mengi ve Sadık Yılmaz'ın "Anayasa'yı ihlale azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.?
Aralarında eski Binbaşılar Zeki Bayer, Murat Çetinkaya, Tahsin İşlekel'in olduğu 34 sanığın da mütalaada, "Anayasa'yı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor. ?
45 sanığın da "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen mütalaada, 7 firari sanığın dosyalarının ayrılması ve tutuksuz sanıklar Şeyhmus Direk ile Timur Ağca'nın da tutuklanması isteniyor.

Güncel

Kaynak: AA

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