Fetö Sanığı Subay Hakim Karşısına Çıktı

Bolu
'da, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan bir subayın yargılanmasına başlandı.
Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görevdeyken açığa alınan, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan tutuksuz sanık H.A, avukatı ve yakınları katıldı.
Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediği için itirafçı olan H.A, kimlik tespitinin yapılması ve iddianamenin özetinin okunmasının ardından savunma yaptı.
Savunmasında FETÖ/PDY ile üniversite eğitimi gördüğü yıllarda tanıştığını belirten H.A, "Bu yapı içinde ev abiliği de yaptım. Bir esnaf grubuna sohbet de verdim. Okul gittikten sonra memleketime döndüm. Benim askeri okullara girmem konusunda örgütün doğrudan talimatı olmadı. Fakat malum yapı bizlerden gizlediği esas amaçlı doğrultusunda TSK
'yı ele geçirmek maksadıyla yaptığı gizli planını hayata geçirmek için TSK mensubu olmayı yüceltiyordu. TSK mensuplarını, yaptığı işi, üniforma ve bayrak konularını işleyerek bu yapı içindeki öğrencileri buraya yönlendirirdi." ifadesini kullandı.
Kendisinin Bolu'da bulunan mahrem imamlardan O.D. ile irtibatlı olduğunu da sözlerine ekleyen H.A, şunları söyledi:
"Beni O.D, ankesörlü hatla arayarak yanına davet etti. Bu kişi ile birkaç kez görüştüğüm doğrudur. Eşim bu yapı ile taban tabana zıt görüşlere sahiptir. Benim olan irtibatımı da gözaltına alınana kadar bilmiyordu. Dolayısıyla onun bilgisi dışında bu ilişkiyi sürdürmem zor oluyordu. Dini bir cemaat olmasına rağmen benin namaz kılmamamda bir sakınca görmediler. Hiç namaz kılmıyordum. Bu durum benim yapıyı sorgulamama neden oldu. Yapının bir gün anayasal düzeni ortadan kaldıracak bir terör örgütüne dönüşeceğine de ihtimal vermedim."
Sanığın savunmasının ardından duruşma eksik hususların giderilmesi için 27 Şubat tarihine ertelendi.
Bolu
12 Aralık 2018 Çarşamba 18:13