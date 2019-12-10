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FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan sanık 6 yıl 3 ay hapis ile cezalandırdı.

10.12.2019 13:34 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:39FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis
'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan sanık 6 yıl 3 ay hapis ile cezalandırdı.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, örgütün Eskişehir yapılanmasında yer aldığı iddia edilen tutuksuz sanık Türkan G. ve avukatı katıldı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık, beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, Türkan G.'ye 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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