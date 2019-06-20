20.06.2019 18:13
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FETÖ sanığına 7 yıl 6 ay hapis

FETÖ sanığına 7 yıl 6 ay hapis

Hazine Müsteşarlığındaki görevinden FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle ihraç edilen Arif Azimetli'ye, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Hazine Müsteşarlığındaki görevinden FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle ihraç edilen Arif Azimetli'ye, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Azimetli ile avukatı katıldı.
Duruşmada diyeceği sorulan Azimetli, "Bundan önceki beyanlarımı aynen tekrar ediyorum. Atılı suçları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.
Sanık avukatı Ayten İzmirli ise müvekkilinde, örgüt üyeliği için aranan hiçbir kriterin bulunmadığını iddia etti.
Arif Azimetli'nin, ağabeyi yargılandığı için yargılandığını, işinden ihraç edildiğini söyleyen İzmirli, müvekkilinin örgüt üyesi olmadığını, örgütün kriptolu haberleşme programı Bylock'u kullanmadığını öne sürdü.
İzmirli, somut, kesin bir delil de bulunmadığını savunarak müvekkilinin beraatini talep etti.
Avukat İzmirli, beyanının sonunda mahkeme heyetindeki bir üye hakimin, tarafsız ve bağımsız olmadığı gerekçesiyle heyetten çekilmesini talep etti.
Davadan çekildiğini belirten üye hakimin bu kararını mahkeme, heyet oluşturacak başka bir hakim bulunması sebebiyle kabul etti.
Mahkeme, heyete katılan üye hakimin, sanık ve avukatının duruşmadaki beyanlarını incelemesi için verdiği aranın ardından kararını açıkladı.
Arif Azimetli'nin, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmedildi.
FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle Hazine Müsteşarlığındaki uzman yardımcılığı görevinden ihraç edilen Azimetli'nin ağabeyi eski pilot Mustafa Azimetli de FETÖ'nün darbe girişimine katıldığı gerekçesiyle yargılanıyor.
Kaynak: AA
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