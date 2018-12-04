Fetö Sanığına 8 Yıl 9 Ay Hapis Cezası

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün eğitim kurumlarında çalıştığı iddia edilen iş adamlarına yönelik açılan davada 1'i tutuklu 3 sanıktan 1'i 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Eskişehir
4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 1'i tutuklu 2 sanık ile avukatları hazır bulundu. Tutuksuz yargılanan diğer sanığın ise duruşmaya katılmadığı öğrenildi. Haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, tahliye ve beraat talebinde bulundu. Tutuklu sanık O.O.'ya "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan mahkeme heyeti tarafından 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Diğer iki sanığın dosyaları ise tefrik edildi. - ESKİŞEHİR
Eskişehir
04 Aralık 2018 Salı 12:36