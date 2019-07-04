FETÖ sanığına 9 yıl hapis cezası

Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) üniversite yapılanmasına ilişkin davada yargılanan sanığa 9 yıl hapis cezası verildi.

Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Oğuz Aslan Özen ve avukatı katıldı.

Sanık Özen, savunmasında FETÖ veya bir başka örgütle uzaktan yakından ilgisinin olmadığını söyledi, suçlamaları reddetti.

Sanığın avukatı da müvekkilinin suçunun olmadığını öne sürerek beraatini istedi.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanığın suçunun sabit ve delillerin yeterli olduğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Özen'in "suç işlemek için örgüt kurmak ve yönetmek" suçundan 9 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Kaynak: AA