04.07.2019 13:24
Haberler» Güncel» Haber

FETÖ sanığına 9 yıl hapis cezası

FETÖ sanığına 9 yıl hapis cezası

Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) üniversite yapılanmasına ilişkin davada yargılanan sanığa 9 yıl hapis cezası verildi.

Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) üniversite yapılanmasına ilişkin davada yargılanan sanığa 9 yıl hapis cezası verildi.
Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Oğuz Aslan Özen ve avukatı katıldı.

Sanık Özen, savunmasında FETÖ veya bir başka örgütle uzaktan yakından ilgisinin olmadığını söyledi, suçlamaları reddetti.
Sanığın avukatı da müvekkilinin suçunun olmadığını öne sürerek beraatini istedi.
Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanığın suçunun sabit ve delillerin yeterli olduğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Özen'in "suç işlemek için örgüt kurmak ve yönetmek" suçundan 9 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
Kaynak: AA
Güncel

Son Dakika Haberleri
15:46   Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar'dan eşcinseller...
15:46   Eczacılık Fakülteleri Dekanlar Konseyi İnönü Üniversitesinde yapıldı
15:46   Bursa'da zehir tacirlerine eş zamanlı operasyon: 2 gözaltı
15:46   Freni boşalan kamyonetin otomobile çarptığı kaza kamerada
15:46   Dengesini kaybederek düştü, öldü
15:46   Antalya'daki uyuşturucu davasında karar
15:45   Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol: "2018 yılında enerji tüketimi rekor seviyede büyüdü"