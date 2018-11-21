Fetö Sanığına Hapis Cezası

Adana
'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan tutuksuz sanık 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Jale Günen ve avukatı katıldı.
Günen savunmasında, ByLock programını yüklemediğini ve kullanmadığını ileri sürerek, "FETÖ ile bir bağlantım yoktur. Örgütsel bir faaliyette bulunmadım. Beraatimi talep ediyorum." dedi.
Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında sanığın örgüte ait "ışık evlerinde" kalması ve kermes adı altında düzenlenen örgütsel etkinliklere katılarak bu etkinliklerden elde edilen paradan pay alması hususları dikkate alınarak cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.
Mahkeme heyeti, sanık Günen'e "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
Adana
21 Kasım 2018 Çarşamba 15:49