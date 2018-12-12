Fetö Sanığına Hapis Cezası

Karabük
'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında yargılanan sanık, 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Karabük Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Talha Furkan D. ile avukatı katıldı.
Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.
Duruşmada son sözü sorulan sanık, suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, sanığı isnat edilen suçtan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.
Karabük
12 Aralık 2018 Çarşamba 15:45