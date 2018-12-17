Fetö Sanığına Hapis Cezası

Karabük
'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan sanığa, 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.
Karabük Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuksuz sanık Sinan Y. ile avukatı katıldı.
Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.
Duruşmada son sözü sorulan sanık, suçlamaları kabul etmeyerek beraatini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanığa 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verdi.
Karabük
Kaynak: AA