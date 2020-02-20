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FETÖ sanığından itiraf: "Polislik için soruları verdiler, sınavı öyle kazandım"

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan ve etkin pişmanlıktan yararlanan sanığa 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

20.02.2020 16:00 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:00FETÖ sanığından itiraf:
'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan ve etkin pişmanlıktan yararlanan sanığa 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz yargılanan sanık Sadık Ş. ve avukatı katıldı. FETÖ'nün 2011 yılında polislik için açılan sınavın sorularını verdiğini söyleyen Sadık S.,"Kocaeli'de bir parkın bahçesine gelen ve örgütün mahrem imamı olduğunu söyleyen kişiyle tanıştım. Polislik için soruları verdiler, sınavı öyle kazandım. Pişmanım" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti sanığa 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan Sadık S., neticeten 2 yıl 1 ay hapse mahkum edildi. Diğer yandan sınav sorularının çalınması ve haksız sınav kazanılması hususunda da 'kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık' 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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