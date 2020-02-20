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FETÖ sanığından "polislik için soruları verdiler, sınavı öyle kazandım" itirafı

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

20.02.2020 15:26 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:26FETÖ sanığından
'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.
4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz yargılanan sanık Sadık Ş. ile avukatı katıldı.
Örgütün kendisine 2011 yılında polislik için sınav sorularını verdiğini itiraf eden sanık, "Kocaeli'de bir parkın bahçesine gelen ve örgütün mahrem imamı olduğunu söyleyen kişiyle tanıştım. Polislik için soruları verdiler, sınavı öyle kazandım. Pişmanım." dedi.
Mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütü üyesi" olmak suçundan 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırdı. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan sanığın cezası düşürülerek 2 yıl 1 ay hapse mahkum edildi.
Öte yandan sınav sorularının çalınması ve haksız sınav kazanılması hususunda karara varan heyet, sanığa "kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık" suçundan ise 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

Eskişehir, Güncel

Kaynak: AA

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