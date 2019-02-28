Fetö Sanıklarına Hapis Cezası

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Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davalarda yargılanan 7 sanıktan 5'ine, 1 yıl 6 ay 22 gün ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.4. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda, tutuksuz sanıklar örgüt okullarında öğretmen olarak görev yapan Aliye Nur Vural, emekli polis memuru Sedat Genç, emekli komiser yardımcısı Celal Karakuş, örgütün okullarında öğretmen olarak çalışan Kadir Çağlıyan, infaz koruma memuru Alp Eren Hasdemir ve açıkta olan astsubay Feyzullah Şen ile avukatları hazır bulundu.Kapatılan Melikşah Üniversitesi çalışanı sanık Hasan Uslu ise tutuklu bulunduğu cezaevinden, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.Sanıklardan Uslu, ByLock kullanmadığını ve terör örgütü elebaşının talimatıyla Bank Asya'ya para yatırmadığını savunarak, tahliyesini ve beraatini istedi.Etkin pişmanlık talebinde bulunan sanık Hasdemir ise örgütün sohbetlerine katıldığını, 2014 öncesi örgütün gerçek yüzünü göremediğini söyledi.Örgütün gerçek yüzünü gördükten sonra hem duygusal hem de zihinsel olarak bağını kestiğini belirten Hasdemir, "Dini bilgimi artırmak amacıyla sohbetlere gidiyordum. Burada siyasetin konuşulmasının ve Bank Asya'ya destek istenmesinin ardından örgütten ayrıldım. Pişmanım, beraatimi istiyorum." dedi.Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, sanıklar Hasan Uslu ve Feyzullah Şen'e 7 yıl 6'şar ay, sanıklar Aliye Nur Vural ve Sedat Genç'e 6 yıl 3'er ay, sanık Alp Eren Hasdemir'e ise 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verdi. Heyet, sanıklar Celal Karakuş ve Kadir Çağlıyan'ın beraatine hükmetti.Sanıklardan Hasdemir'in hükmünün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar veren mahkeme heyeti, sanık Uslu'nun ise tahliyesini kararlaştırdı.