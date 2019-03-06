Fetö Sanıklarına Hapis Cezası

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Kayseri'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan iki eski öğretmen ile bir polise, 6 yıl 3 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda, örgütün kapatılan dershanelerinde çalışan eski öğretmen olan tutuksuz sanıklar Bayram Sayal ve Semih Aslan ile avukatları hazır bulundu.Sanık Sayal savunmasında, örgütün okullarında daha önce öğretmenlik yaptığını ve Zaman gazetesinin kapatılmaması için adliye önünde düzenlenen protestolara katıldığını anlattı.Protestolara zorla katıldığını öne süren sanık Sayal, "Çalıştığım okulun önüne minibüs getirdiler, protesto eylemine gideceksiniz, aksi takdirde işten çıkarılacaksınız dedikleri için mecburen katılmak zorunda kaldım." dedi.Sanık Aslan ise 2007-2015 yılları arasında örgütün dershanesinde çalıştığını ve maaşların Bank Asya'ya yatırılması nedeniyle bu bankada hesap açtığını savundu.Örgüt liderinin talimatıyla bu bankaya para yatırmadığını öne süren sanık Aslan, örgütle bir bağı olmadığını belirterek beraatini istedi.Savcı mütalaasında, iki sanığın da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.Mahkeme heyeti, sanık Sayal'a, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay, sanık Aslan'a ise aynı suçtan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi.Eski polis memuruna hapis cezasıTutuklu yargılanan eski polis memuru Ali Korkmaz ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonda SD kart içerisinde çıkan listede, her şeyi ile örgüte teslim olan ancak herhangi vasfı olmayan "SAY" ve örgütün sözde öğretmenin olmadığı zamanda vekalet edecek kişi anlamına gelen "SAYV" kodu ile fişlenmesini ilişkin, bu fişlemeyi yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.İstihbarat şubede görevli olan polis memurunun, özel dinleme yaptığı, himmet topladığı ve grubu sohbet verdiği yönündeki tanık beyanını kabul etmeyen Korkmaz, örgüt elebaşının talimatıyla Bank Asya'ya para yatırmadığını savundu.İstihbarat şubede 25 yıl görev yaptığını, birçok cinayet ve uyuşturucu olayının çözümüne katkıda bulunduğunu belirten sanık Korkmaz, "Darbe girişimini yapan FETÖ mensuplarını lanetliyorum. Örgütle hiçbir irtibatım yoktur. Mağdur oldum. Suçsuzum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." dedi.Mahkeme heyeti, sanık Korkmaz'a, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek tahliyesine hükmetti.