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FETÖ sanıklarına hapis cezası

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan 5 sanıktan ikisine 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

04.10.2019 12:12FETÖ sanıklarına hapis cezası
Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan 5 sanıktan ikisine 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuksuz yargılanan sanık Satiye S. katıldı. Muhammet E, Fatih Ç, Ramazan Ö. ve Hatice K. ise duruşmaya gelmedi.
Satiye S. savunmasında örgütle bir bağının bulunmadığını ileri sürdü. Önceki duruşmalardaki ifadelerini tekrarlayan Satiye S. beraat talebinde bulundu.
Satiye S. ve Muhammet E. hakkında "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına hükmeden mahkeme heyeti, diğer sanıkların dosyasının ayrılmasına karar verdi.

Kastamonu, Güncel

Kaynak: AA

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