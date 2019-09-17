Fetö sanıklarının ailelerine para desteği sağlayanlara operasyon

SAMSUN'da, düzenlenen operasyonda, yurt dışından gelen paraları, açığa alınan veya tutuklanan FETÖ sanıklarının yakınlarına ulaştıran 2'si kadın, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ sanıklarının ailelerine, yurt dışından para gönderildiğini belirledi. 'Terörizme finans sağlamak' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında, kimlikleri belirlenen 4 şüpheli takibe alındı. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, öğretmen Yasemin G. ile Banu A., Recep Resul Ş. ve İsa Ö. gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev ve arabalardan 4 bin 400 TL, 900 dolar, 20 euro, 1 dolar, Zaman Gazetesi'ne ait kupürler ve örgüt lideri Fetullah Gülen'e ait çok sayıda kitap ele geçirildi. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA