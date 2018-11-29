Fetö Sanıklarının "Reddi Hakim" Oyunu

29 Kasım 2018 Perşembe 12:35



29 Kasım 2018 Perşembe 12:35

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin davaya devam edildi.Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, sanık eski kurmay yarbay Özkan Yılmaz, duruşmada yasaya uygun teşhis işlemi yapılmadığını iddia ederek, reddi hakim talebinde bulundu.Talebe ilişkin söz alan TBMM avukatı Bilal Temel, darbe girişimi davalarında "reddi hakim" talebinin sanık ve avukatlarınca temayül haline getirildiğine dikkati çekerek, bu hakkın kötüye kullanıldığını vurguladı.Söz konusu talebin duruşmayı uzatmaya yönelik olduğunun altını çizen Temel, duruşmanın devam etmesi gerektiğini ifade etti.Cumhurbaşkanlığı avukatı Hayrettin Bıyıklıoğlu da sanık Yılmaz'ın talebine gerekçe yaptığı unsurların gerçekleşmediğine işaret ederek, söz konusu talebin kabul edilmemesi gerektiğini belirtti.Jandarma Genel Komutanlığı avukatı Tolga Demiralp ise reddi hakim talebinin Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun (CMK) ilgili hükümlerine göre oluşmadığını savunarak, talebin geri çevrilmesini istedi.Duruşma savcısı Erdal Akdağ da duruşmayı uzatmaya yönelik olduğu gerekçesiyle talebin kabul edilmemesi yönünde mütalaada bulundu.Taraf beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme başkanı Abdullah Köksal, duruşmayı uzatmaya yönelik olduğu gerekçesiyle reddi hakim talebini reddetti.Davanın 8 ve 15 Kasım'da görülen duruşmalarında da sanık ve avukatları reddi hakim talebinde bulunmuştu.Öte yandan, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesince görülen Genelkurmay Çatı davasının dünkü duruşmasında da konsey üyesi eski albay Cemil Turhan reddi hakim talebinde bulunmuş, "duruşmayı uzatmaya" yönelik olduğu gerekçesiyle talebi kabul edilmemişti.