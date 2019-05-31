FETÖ sanıklarının yeniden örgütlenmesine ilişkin dava

Kayseri
'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada tahliyelerinin ardından bağ evinde bir araya geldikleri öne sürülen 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanıklar F.S.E, M.Z.G, M.G, A.K, M.A, M.S, Ş.M, Ö.F, T.B, A.V. ve E.M.B. ile avukatları hazır bulundu.
Savcı, mütalaasında sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Sanık avukatları ise esasa ilişkin savunma için süre istedi.
Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının talebini dikkate alarak duruşmayı 21 Haziran'a erteledi.
Kaynak: AA
Kayseri
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