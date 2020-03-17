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FETÖ soruşturması kapmasında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Azeri iş adamı Mübariz...

FETÖ soruşturması kapmasında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Azeri iş adamı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu tutuklandı.

17.03.2020 09:08 | Son Güncelleme: 17.03.2020 09:08
FETÖ soruşturması kapmasında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Azeri iş adamı Mübariz...
FETÖ soruşturması kapmasında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Azeri iş adamı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu tutuklandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Mübariz Mansimov, 3. Sayfa

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