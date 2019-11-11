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FETÖ soruşturması kapsamında 10 kişi için gözaltı kararı

Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik olarak örgütün mahrem askeri yapılanması soruşturması kapsamında 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

11.11.2019 13:16 | Son Güncelleme: 11.11.2019 13:21FETÖ soruşturması kapsamında 10 kişi için gözaltı kararı
'ta Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik olarak örgütün mahrem askeri yapılanması soruşturması kapsamında 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada; Başsavcılık tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında örgütün mahrem askeri yapılanmasına yönelik çalışmada; 1 polis memuru, 1 muvazzaf astsubay, 2 muvazzaf uzman çavuş, 1 muvazzaf uzman onbaşı, 1 muvazzaf sözleşmeli er, 2 askeri okuldan çıkarılma öğrenci ve 2 sivil şahısla ilgili olarak gözaltı kararı verildiği duyuruldu. - TOKAT

Tokat, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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