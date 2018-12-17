Fetö Soruşturmasında 7 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

KIRIKKALE merkezli 7 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınanlardan 7'si adliyeye sevk edildi. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kırıkkale ile birlikte Şırnak
, Kayseri
, Ankara
, İzmir
, Balıkesir
ve Hatay
'da belirlenen adreslere eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 8 kişi gözaltına alınırken, 7'si muvazzaf, biri meslekten ihraç edilen 8 şüpheliden Y.I., İ.Y., S.A.A., F.Ü., İ.K., Y.S. ve H.C., emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Ö.F.P.'nin ise emniyette sorgusu sürüyor.
- Kırıkkale
Kırıkkale
Kaynak: DHA