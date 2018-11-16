Hava ve Kara Kuvvetlerine FETÖ Operasyonu: 232 Kişi İçin Gözaltı Kararı

FETÖ soruşturmasında eski Hava Kuvvetleri personeli 100 kişi ile sivil imam Kemal Batmaz'a bağlı 88 "mahrem imam" hakkında gözaltı kararı verildi. AyrıcaDiyarbakır merkezli 12 ilde, FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 44 zanlının yakalanması için operasyon başlatıldı.

100 ASKER İLE 88 SİVİL MAHREM İMAM HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Operasyonla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklama şöyle:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ' nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü telefonlar ile kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 4 teğmen, 96 astsubay olmak üzere toplam 100 asker şüpheli ile Hava Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan ve FETÖ terör örgütü ile irtibatlı askerleri, örgüt adına yöneten ve FETÖ'nün hava kuvvetleri imamı Kemal Batmaz'a bağlı olarak çalışan 88 sivil mahrem imam olmak üzere toplam 188 şüpheli hakkında 16.11.2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir.

13 KİŞİ KAMUDA ÇALIŞIYOR

Gözaltına alınan asker şüpheliler hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulanmıştır. Gözaltına alınan sivil mahrem imamlardan 13 kişinin kamuda değişik kurumlarda aktif olarak çalıştığı tespit edilmiştir."

Öte yandan ABD Büyükelçiliğine saldırı şüphelisinin de Hava Kuvvetleri mahrem imamı olduğu belirtildi.

KARA KUVVETLERİNDE 44 ASKER İÇİN GÖZALTI KARARI

Diyarbakır merkezli 12 ilde, FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 44 zanlının yakalanması için operasyon başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince, örgütün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasının ortaya çıkarılması ve ankesörlü telefonlardan FETÖ üyeleriyle yapılan ardışık aramaların tespitine yönelik çalışma yürütüldü.

Soruşturma kapsamında 38'i muvazzaf, 2'si meslekten ihraç edilen, 2'si emekli, biri askeri okuldan ilişiği kesilen ve biri askeri kurumdan istifa eden 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Zanlıların yakalanması için başlatılan operasyon sürüyor.