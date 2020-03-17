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FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Azeri iş insanı tutuklandı

FETÖ soruşturması kapmasında yakalanarak gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Azeri kökenli iş insanı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

17.03.2020 10:24 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:57

FETÖ soruşturmasında geçtiğimiz hafta gözaltına alınarak, gece saatlerinde adliyeye sevk edilen Azeri kökenli iş insanı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İŞ ADAMI GURBANOĞLU, FETÖ ÜYELİĞİNDEN TUTUKLANDI

Palmali Grubu'nun kurucusu Azeri kökenli Mubariz Mansimov Gurbanoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir FETÖ soruşturması kapsamında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 15 Mart tarihinde sabaha karşı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Gurbanoğlu, gece saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheli Gurbanoğlu "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüpheli Gurbanoğlu, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NURAY NURCİHAN ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Öte yandan Gurbanoğlu ile aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan iş kadını Nuray Nurcihan Perker "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Azeri iş insanı tutuklandı

Kaynak: İHA

Etiketler : İstanbul, 3. Sayfa, Güncel

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