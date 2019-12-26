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FETÖ soruşturmasında muhtar görevden uzaklaştırıldı

Karabük'ün Yenice ilçesinde merkez mahalle muhtarı görevden uzaklaştırıldı.

26.12.2019 19:07 | Son Güncelleme: 26.12.2019 19:12 FETÖ soruşturmasında muhtar görevden uzaklaştırıldı
'ün ilçesinde merkez mahalle muhtarı görevden uzaklaştırıldı.

Edinilen bilgiye göre, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimi'nde Yenice Merkez Mahalle Muhtarlığına seçilen Zeki Tellioğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından FETÖ soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırıldı. Seçim öncesi FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra denetimli olarak serbest bırakılan muhtar, hakkında açılan soruşturmasının devam etmesi dolayısıyla İçişler Bakanlığı tarafından görevden el çektirildi. Tellioğlu, mahkeme kararı kesinleşinceye kadar görevden el çektirilirken, muhtarlık görevi ise Kaymakamlık tarafından belirlenecek olan muhtar azalarından birine verilecek. - KARABÜK

Karabük, Yenice, Güncel

Kaynak: İHA

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