Haberler » Politika » FETÖ suçlamasıyla tutuklanan Urla Belediye Başkanı için tutuksuz yargılama talebi - Haberler

FETÖ suçlamasıyla tutuklanan Urla Belediye Başkanı için tutuksuz yargılama talebi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'un Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu iddiasıyla tutuklanması kararına tepki göstererek, "Arkadaşımızın tutuksuz, adil, hızlı yargılanmasını talep ediyoruz.

17.12.2019 14:28 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:00FETÖ suçlamasıyla tutuklanan Urla Belediye Başkanı için tutuksuz yargılama talebi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'un Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu iddiasıyla tutuklanması kararına tepki göstererek, "Arkadaşımızın tutuksuz, adil, hızlı yargılanmasını talep ediyoruz. Arkadaşımız adalet yerini bulup koltuğuna oturana kadar mücadeleye devam edeceğiz." dedi.
Özkan, Urla Belediyesi önünde İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ile bazı CHP milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla birlikte İbrahim Burak Oğuz'un tutuklanmasına ilişkin basın açıklaması yaptı.
"Haksız, hukuksuz ve politik bir saldırıyla karşı karşıya olduklarını" öne süren Tuncay Özkan, "Belediye başkanı arkadaşımız bu saldırı sonucu dün tutuklanmıştır. Kendisinin suçsuz olduğuna inancımız tamdır. Bir üst mahkemeye derhal itirazlarımızı yapacağız. Urla'nın hakkını, belediye başkanımızın hakkını FETÖ'nün yuvası haline gelmiş politik kişilere ve kurumlara asla yedirmeyeceğiz." diye konuştu.
CHP olarak Belediye Başkanı Oğuz ve halkla dayanışma içinde olduklarının altını çizen Tuncay Özkan, şunları kaydetti:
"Buradan yola çıkarak Urla Belediyemize karşı girişilecek her türlü sabotaja, politik harekete karşı çelik bir duvar gibi burada durmaya devam edeceğiz. Urla Belediyesini kimse başka belediyelerle karıştırmasın, burası İzmir ve İzmir, Mustafa Kemal'in kalesi olmaya devam edecektir. Bizim toprağımızda FETÖ'cü falan yaşamaz, bu iftiraları iade ederiz. Arkadaşımızın tutuksuz, adil, hızlı yargılanmasını talep ediyoruz. Arkadaşımız adalet yerini bulup, koltuğuna oturana kadar mücadeleye devam edeceğiz."

Cumhuriyet Halk Partisi, Urla, Politika

Kaynak: AA

Politika

Son Dakika Haberleri

15:10 Johnson'ın ilk icraatı İsrail boykotlarına kamu kurumlarının katılımını yasaklamak olacak - Haberler
15:09 Erdoğan'dan Suriye açıklaması: Gelin o petrol kuyularında bulunan petrolü beraber çıkaralım - Haberler
15:04 Meksika'da toplu mezar bulundu - Haberler
15:02 İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Mardin-Derik kırsalında İl Jandarma... - Haberler
15:01 Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü - Haberler
14:57 İBB çalıştayında taksici ve UBER'ci olduğu belirtilen iki grup arasında gerginlik - Haberler
14:40 8 kişilik aile, alev topuna dönen evlerini gözyaşına boğularak izledi - Haberler
14:40 Demir kapıya kafası sıkışan çocuk feci şekilde öldü - Haberler
14:26 Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den yeni parti tepkisi: Kurgu mucitlerinin ucuz siparişidir - Haberler
14:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gelin petrolü beraber çıkaralım - Haberler
17.12.2019 15:19:20