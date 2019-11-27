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FETÖ şüphelileri adliyeye sevk edildi

TEKİRDAĞ merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

27.11.2019 12:11 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:11FETÖ şüphelileri adliyeye sevk edildi

TEKİRDAĞ merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörlü telefonlarla ardışık arama yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Tekirdağ merkezli İstanbul, Ankara, Eskişehir, Balıkesir, Gaziantep ve Muğla'da yaptığı eş zamanlı baskınlarda, aralarında muvazzaf albay, daha önce ihraç edilen subay ve astsubayların da bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü Tekirdağ'a getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: DHA

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