Fetö Şüphelileri Kent Merkezinde Yakalandı

14 Kasım 2018 Çarşamba 16:16



14 Kasım 2018 Çarşamba 16:16

Eskişehir'de FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı öne sürülen 4 şüpheli yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, U.B.G., A.G., S.İ. ve S.G. hakkında 'Terör örgütüne üye olmak' suçundan yakalama kararı çıkartıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, ByLock kullandığı öne sürülen şahıslar kent merkezinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. - ESKİŞEHİR