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FETÖ şüphelileri sınırda yakalandı

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

29.08.2019 16:14 FETÖ şüphelileri sınırda yakalandı
Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, sınır birliği askerleri, Doyran köyü 1. derece askeri yasak bölgesinde yurt dışına kaçmaya çalışan 4 şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler U.İ, M.D, G.İ. ve N.Y. işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Öte yandan Karaağaç Mahallesi 1. derece askeri yasak bölgesinde FETÖ şüphelisi İ.Ç. gözaltına alındı.

Yunanistan, Edirne, Güncel

Kaynak: AA

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