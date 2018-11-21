Fetö Şüphelileri ve Kılavuzları Saklandıkları Evde Yakalandı

21 Kasım 2018 Çarşamba 13:37



21 Kasım 2018 Çarşamba 13:37

Edirne'de, polis ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçma hazırlığında olduğu düşünülen 4 FETÖ şüphelisi ile onlara kılavuzluk yapan 3 şahıs yakalandı.Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir evde saklanan FETÖ şüphelilerinin, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla söz konusu adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, FETÖ şüphelisi olduğu belirlenen, aralarında kapatılan Zaman gazetesi muhabirinin de olduğu A.Ş, S.T, C.T. ve D.K. ile onlara yurt dışına kaçmalarında organizatörlük yaptığı tespit edilen F.R.T, M.O. ve O.Z.'yi gözaltına alındı.Şüpheliler, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Edirne Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Soruşturma sürüyor. - EDİRNE