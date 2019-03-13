Fetö Şüphelileri Yol Kontrolünde Yakalandı

Kaynak: AA

Tekirdağ'da, yol kontrolünde şüphelenilerek durdurulan otomobillerde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ mensuplarının yakalanması için yaptıkları çalışma kapsamında TOKİ ve Malkara yolunda şüphelenilen iki otomobili durdurdu.Şüphelilerin kimlik sorgusunda, terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında arandıklarını tespit eden ekipler, E.Ö, M.İ, M.O.C, Ş.C, M.A ve F.D'yi gözaltına aldı.Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine farklı illerde aranması olduğu tespit edilen Ş.C ve M.O.C İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.İ, E.Ö, M.A ve F.D tutuklandı.